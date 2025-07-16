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Spor

Konyaspor Jin-Ho Jo transferini duyurdu

Süper Lig ekibi Konyaspor, bir süre Fenerbahçe forması da giyen Jin-Ho Jo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

AA16 Temmuz 2025 Çarşamba 15:34 - Güncelleme:
Konyaspor Jin-Ho Jo transferini duyurdu
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Güney Koreli futbolcu Jin-ho Jo'yu kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev yapan 22 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, Erzurum'da kamp yapılan otelde gerçekleştirilen imza törenine futbolcunun yanı sıra Konyaspor futbol şube sorumlularından Oktay Erkek'in de katıldığı ifade edildi.

Güney Koreli futbolcu, Fenerbahçe ile önce amatör daha sonra profesyonel sözleşme imzalamış ardından Novi Pazar ve Radnicki kulüplerinde forma giymişti.

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