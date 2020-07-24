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Spor

Konyaspor, Jonsson ile vedalaştı

Konyaspor, Danimarkalı oyuncusu Jonsson ile yollarını ayırdığını açıkladı. Veda mesajı yayınlayan Konyaspor, 'İyi ki seni tanıdık, iyi ki seninle kader birliği yaptık... Bundan sonraki kariyerinde gönülden başarılar diliyoruz' denildi.'

DHA24 Temmuz 2020 Cuma 20:11 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 20:12
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İttifak Holding Konyaspor, Danimarkalı 27 yaşındaki oyuncusu Jens Jonsson ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Yeşil beyazlı ekibin resmi internet sitesi tarafından yapılan açıklamada, "Emeklerin, fedakarlığın, iş disiplinin, aidiyetin, şehre, taraftara, formana saygın için sonsuz teşekkür ederiz. İyi ki seni tanıdık, iyi ki seninle kader birliği yaptık... Bundan sonraki kariyerinde gönülden başarılar diliyoruz" denildi.

Danimarkalı futbolcu yeşil beyazlı forma altında çıktığı 119 maçta 6 gol atıp 3 de asist yaptı.

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