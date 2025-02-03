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Spor

Konyaspor, Kaan Akyazı transferini duyurdu

Süper Lig ekibi Konyaspor, Fenerbahçe U19 takımı forması giyen Kaan Akyazı'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

IHA3 Şubat 2025 Pazartesi 11:59 - Güncelleme:
Konyaspor, Kaan Akyazı transferini duyurdu
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Konyaspor, Fenerbahçe U19 takımında forma giyen genç futbolcu Kaan Akyazı ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı.

Konyaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bu doğrultuda yeşil-beyazlı ekip, Fenerbahçe U19 takımında forma giyen orta saha oyuncusu Kaan Akyazı ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kaan'a hoş geldin diyor, yeşil-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı da hazır bulundu.

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