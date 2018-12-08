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Konyaspor kafilesine Trabzon'da saldırı

Spor Toto Süper Lig 15'inci haftasında, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan ve Trabzonspor'un 3 - 0 kazandığı maç öncesi Atiker Konyaspor taraftarlarını taşıyan otobüsler saldırıya uğradı.

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Atiker Konyaspor Kulübü, deplasmanda Trabzonspor ile oynadıkları maç öncesi taraftarlarını taşıyan otobüslerin camlarının stadyum içinde kırıldığını belirterek, "Olayın bizzat içinde olanları ve önlem almayanları şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Spor Toto Süper Lig 15'inci haftasında, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan ve Trabzonspor'un 3 - 0 kazandığı maç öncesi Atiker Konyaspor taraftarlarını taşıyan otobüsler saldırıya uğradı.

Atiker Konyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Trabzonspor maçı öncesinde deplasman otobüslerimizin camları stadyum içinde kırılmıştır. Olayın bizzat içinde olanları ve önlem almayanları şiddetle kınıyoruz" denildi.

(DHA)

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