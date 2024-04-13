İSTANBUL 22°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2024 Cumartesi / 5 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3607
  • EURO
    34,4602
  • ALTIN
    2438.65
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Konyaspor, Kasımpaşa'da nefes aldı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.

13 Nisan 2024 Cumartesi 15:42 - Güncelleme:
Konyaspor, Kasımpaşa'da nefes aldı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Sami Uğurlu'nun ekibi Kasımpaşa ile Fahrudin Omerovic'in yönetimindeki Konyaspor karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Konyaspor 2-0 kazanırken galibiyet gollerini 21. dakikada Alassane Ndao ve 90+8'de penaltıdan Guilherme Sitya kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde 3 maç aradan sonra galibiyetle tanışan Konyaspor puanını 36'ya yükseltirken, üst üste 4. iç saha maçından da galibiyetle ayrılamayan Kasımpaşa 46 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Konyaspor evinde Alanyaspor'u ağırlarken, Kasımpaşa deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada Oğulcan Ülgün'ün ceza sahasında kafayla indirdiği top, penaltı noktası civarındaki Ethemi'de kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, savunmanın müdahale ettiği meşin yuvarlak yeniden kendisine geldi. Ethemi'nin ikinci şutunda kaleci Gianniotis topu kornere çeldi.

21. dakikada konuk takım öne geçti. Oğulcan Ülgün'ün soldan ceza sahasına gönderdiği topa ön direkte Ethemi vurdu. Savunmadan dönen top ardından Ethemi'ye çarparak kale önündeki Ndao'nun önünde kaldı. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

38. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Aytaç Kara kullandı. Aytaç'ın dar açıya rağmen doğrudan kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Slowik son anda kornere tokatladı.

Maçın devre arasına yeşil-beyazlılar 1-0 önde girdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

90+4. dakikada yeşil-beyazlı takım, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Uğurcan, ceza sahası içinde Rocha'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük, pozisyonda oyunu devam ettirdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceleyen Küçük, faul olduğu gerekçesiyle penaltıya hükmetti.

90+8. dakikada penaltıyı kullanan Guilherme, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 0-2.

Müsabaka konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Murat Temel

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan (Dk. 72 Oğulcan Çağlayan), Gökhan Gül, Fall (Dk. 57 Rocha), Hajradinovic (Dk. 85 Ngoy), Aytaç Kara, Ben Ouanes, Da Costa

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Hadebe (Dk. 70 Damjanovic), Guilherme, Nzonzi, Soner Dikmen, Ndao (Dk. 77 Yunus Mallı), Oğulcan Ülgün (Dk. 71 Cicaldau), Ethemi (Dk. 61 Prip), Sambou (Dk. 77 Kahraman Demirtaş)

Goller: Dk. 21 Ndao, Dk. 90+8 Guilherme (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.