Konyaspor, Kasımpaşa'da nefes aldı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Sami Uğurlu'nun ekibi Kasımpaşa ile Fahrudin Omerovic'in yönetimindeki Konyaspor karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Konyaspor 2-0 kazanırken galibiyet gollerini 21. dakikada Alassane Ndao ve 90+8'de penaltıdan Guilherme Sitya kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde 3 maç aradan sonra galibiyetle tanışan Konyaspor puanını 36'ya yükseltirken, üst üste 4. iç saha maçından da galibiyetle ayrılamayan Kasımpaşa 46 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Konyaspor evinde Alanyaspor'u ağırlarken, Kasımpaşa deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada Oğulcan Ülgün'ün ceza sahasında kafayla indirdiği top, penaltı noktası civarındaki Ethemi'de kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, savunmanın müdahale ettiği meşin yuvarlak yeniden kendisine geldi. Ethemi'nin ikinci şutunda kaleci Gianniotis topu kornere çeldi.

21. dakikada konuk takım öne geçti. Oğulcan Ülgün'ün soldan ceza sahasına gönderdiği topa ön direkte Ethemi vurdu. Savunmadan dönen top ardından Ethemi'ye çarparak kale önündeki Ndao'nun önünde kaldı. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

38. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Aytaç Kara kullandı. Aytaç'ın dar açıya rağmen doğrudan kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Slowik son anda kornere tokatladı.

Maçın devre arasına yeşil-beyazlılar 1-0 önde girdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

90+4. dakikada yeşil-beyazlı takım, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Uğurcan, ceza sahası içinde Rocha'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük, pozisyonda oyunu devam ettirdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceleyen Küçük, faul olduğu gerekçesiyle penaltıya hükmetti.

90+8. dakikada penaltıyı kullanan Guilherme, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 0-2.

Müsabaka konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Murat Temel

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan (Dk. 72 Oğulcan Çağlayan), Gökhan Gül, Fall (Dk. 57 Rocha), Hajradinovic (Dk. 85 Ngoy), Aytaç Kara, Ben Ouanes, Da Costa

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Hadebe (Dk. 70 Damjanovic), Guilherme, Nzonzi, Soner Dikmen, Ndao (Dk. 77 Yunus Mallı), Oğulcan Ülgün (Dk. 71 Cicaldau), Ethemi (Dk. 61 Prip), Sambou (Dk. 77 Kahraman Demirtaş)

Goller: Dk. 21 Ndao, Dk. 90+8 Guilherme (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor)