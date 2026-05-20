  • Konyaspor, kupa finali için Antalya'ya gitti
Konyaspor, kupa finali için Antalya'ya gitti

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Konyaspor, düzenlenen törenle maçın oynanacağı Antalya'ya uğurlandı.

IHA20 Mayıs 2026 Çarşamba 17:14
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile mücadele edecek Konyaspor, hazırlıklarının Konya etabını tamamlayarak Antalya'ya hareket etti.

Yeşil-beyazlı taraftarlar da final öncesi Kayacık Tesisleri'nde meşaleler ve tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Konya protokolü, kulüp yönetimi ve teknik heyet de taraftarlarla bir araya geldi. Konyaspor'un kupayı kazanması için dua edilirken, yeşil-beyazlı kafile konvoy eşliğinde Antalya'ya gitti.

Uğurlama programına katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, takımın Konya'ya kupayı getireceğini belirterek, başarılar diledi.

Konyaspor Başkanı Ömer Atiker de kupayı Konya'ya getirmek istediklerini söyledi.

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ise ikinci kez kupanın Konya'ya geleceğine inandığını ifade ederek, takıma başarılar diledi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, en iyisi için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak şehri mutlu etmek istediklerini aktardı.

