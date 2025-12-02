İSTANBUL 15°C / 8°C
2 Aralık 2025 Salı
Spor

Konyaspor, kupada adını gruplara yazdırdı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Konyaspor, Muş Spor'u deplasmanda 4-1 mağlup etti ve kupada gruplara kaldı.

2 Aralık 2025 Salı 15:06
Konyaspor, kupada adını gruplara yazdırdı
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında Konyaspor, 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Muş Spor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Konyaspor, Muş Şehir Stadyumu'ndaki maçı 4-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Enis Bardhi, 52. dakikada Josip Calusic, 53 ile 90+2. dakikalarda Melih Bostan attı.

Muşspor'un tek golünü 89. dakikada Ersel Aslıyüksek kaydetti.

Bu sonucun ardından Konyaspor, Türkiye Kupası'nda grup aşamasına yükseldi. Muş Spor, kupaya veda etti.

Türkiye Kupası'nda grup kura çekimi 5 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.

