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Spor

Konyaspor kupada Eyüpspor'u 3 golle geçti

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Konyaspor, sahasında Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti.

Haber Merkezi4 Şubat 2025 Salı 20:17 - Güncelleme:
Konyaspor kupada Eyüpspor'u 3 golle geçti
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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Konyaspor, Eyüpspor'u konuk etti.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Danijel Aleksic, 48. dakikada Melih Bostan ve 90+8. dakikada Alassane Ndao kaydetti. Eyüpspor'un tek golü ise 85. dakikada Mame Thiam'dan geldi.

Mücadele, Konyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle tamamlanırken ilk haftada Çorum FK'yı da deplasmanda yenen 1-0 yenen Yeşil-Beyazlılar, kupada ikide iki yaparak 6 puana ulaştı.

İlk haftada evinde Boluspor'u 1-0 mağlup eden Eyüpspor ise bu sonucun ardından 3 puanda kaldı.

Konyaspor, kupanın bir sonraki maçında Galatasaray'a konuk olacak. Eyüpspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Konyaspor, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Eyüpspor ise Trabzonspor'a konuk olacak.

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