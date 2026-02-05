İSTANBUL 14°C / 10°C
5 Şubat 2026 Perşembe
Spor

Konyaspor kupada farklı kazandı

Ziraat Türkiye Kupaso B Grubu 3. hafta maçında Konyaspor sahasında konuk ettiği Aliağa FK'yi 5-0'lık skorla mağlup etti ve puanını 9'a yükseltti.

HABER MERKEZİ5 Şubat 2026 Perşembe 17:35
Konyaspor kupada farklı kazandı
Ziraat Türkiye Kupaso B Grubu 3. hafta maçında Tümosan Konyaspor sahasında Aliağa FK'yi 5-0 mağlup etti.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Jackson Muleka, 6. ve 44. dakikada Tunahan Taşçı, 81. dakikada Enis Bardhi ve 88. dakikada kendi kalesine Kaan Adar kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Konyaspor 9 puana ulaşırken, Aliağa FK 1 puanda kaldı.

Kupada sonraki maçta Konyaspor, Eyüpspor'a konuk olacak. Aliağa ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

