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Spor

Konyaspor kupada karşılaşacağı Galatasaray maçının çalışmalarına başladı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3.hafta maçında Galatasaray ile karşılaşacak Konyaspor maçın hazırlıklarına başladı.

IHA24 Şubat 2025 Pazartesi 17:33 - Güncelleme:
Konyaspor kupada karşılaşacağı Galatasaray maçının çalışmalarına başladı
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Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3.haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. Sahada iki takıma ayrılan futbolcular, 8'e 3 top kapma ve pas çalışması yaptı. Daha sonra Sivasspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular salonda yenileme çalışması yaptı. İdman, 10'a 10 oyun ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.

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