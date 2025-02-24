Konyaspor kupada karşılaşacağı Galatasaray maçının çalışmalarına başladı

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3.haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. Sahada iki takıma ayrılan futbolcular, 8'e 3 top kapma ve pas çalışması yaptı. Daha sonra Sivasspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular salonda yenileme çalışması yaptı. İdman, 10'a 10 oyun ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.