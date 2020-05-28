Konyaspor lige hazırlanıyor

IHA 28 Mayıs 2020 Perşembe 17:32 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 17:32

Konyaspor, sabah saatlerinde Kayacık Tesislerinde yaptığı günün ilk antrenmanı ile hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı, topla oyun ile devam etti.

Kaleci Serkan Kırıntılı, Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay ve Ozan Can Oruç’un kaleci antrenörü Nezih Ali Boloğlu, Farouk Miya’nın ise takımdan ayrı olarak fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde çalıştığı antrenman, gruplar halinde yapılan çabukluk/koordinasyon çalışması ile sona erdi.