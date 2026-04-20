  • Konyaspor maçı öncesi 3 eksik! Fenerbahçe kamp kadrosunu duyurdu
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe maçın kamp kadrosunu duyurdu.

IHA20 Nisan 2026 Pazartesi 16:17
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın saat 20.30'da Konyaspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşmanın kamp kadrosu da açıklandı. Sakatlıkları devam eden Edson Alvarez ile Marco Asensio kadroda yer almazken, Dorgeles Nene de listeye dahil edilmedi.

Fenerbahçe'nin, Konyaspor maçı kamp kadrosu şu şekilde:

"Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Fred Rodrigues, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca ve Sidiki Cherif."

