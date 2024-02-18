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Spor

Konyaspor maçı öncesi Beşiktaş'ta 5 eksik

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

AA18 Şubat 2024 Pazar 09:13 - Güncelleme:
Konyaspor maçı öncesi Beşiktaş'ta 5 eksik
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 40 puan ve averajla 4. sırada yer aldı.

Oynadığı müsabakaların 5'ini kazanan, 10'unda berabere kalan ve 10'undan mağlubiyetle ayrılan Konyaspor ise haftaya 25 puanla 19. basamakta girdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Sözleşmesi dondurulan Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra Alex-Oxlade Chamberlain, Tayfur Bingöl, Yakup Arda Kılıç ve Mustafa Erhan Hekimoğlu, kadroda yer almayacak.

ARTHUR MASUAKU, 10 MAÇ SONRA GÖREV YAPACAK

Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu futbolcusu Arthur Masuaku, uzun bir sürenin ardından siyah-beyazlı formayla maça çıkacak.

Son olarak Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynanan müsabakada görev yapan Masuaku, milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etmesi nedeniyle siyah-beyazlı takımın çıktığı son 10 resmi maçta sahada olamamıştı.

DÖRT FUTBOLCU İYİLEŞTİ

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıklarını atlatan Salih Uçan, Jonas Svensson, Rachid Ghezzal ve Milot Rashica, kadroda yer alabilecek.

Dört futbolcu, teknik direktör Fernando Santos'un görev vermesi halinde Konyaspor ile yapılacak karşılaşmada forma giyebilecek.

ABOUBAKAR, 72 GÜN SONRA DÖNÜYOR

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, yaklaşık 2,5 ay sonra formasına kavuşabilir.

Son olarak 9 Aralık 2023'te Fenerbahçe ile oynanan derbide sahaya çıkan 32 yaşındaki santrfor, kadro dışı bırakılması, Afrika Uluslar Kupası'nda olması ve sakatlığı nedeniyle siyah-beyazlıların tüm kulvarlarda yaptığı son 13 maçta forma giyememişti.

Sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla çalışan Aboubakar'ın teknik direktör Santos'un şans vermesi halinde Konyaspor karşısında oynaması bekleniyor.

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