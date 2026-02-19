İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2026 Perşembe / 3 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7734
  • EURO
    51,5693
  • ALTIN
    7025.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Konyaspor maçında 11'de kimler olacak? Okan Buruk için karar zamanı
Spor

Konyaspor maçında 11'de kimler olacak? Okan Buruk için karar zamanı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Maçın hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk maçın ilk 11'ini belirlemeye çalışıyor. İşte detaylar...

TRT Spor19 Şubat 2026 Perşembe 16:31 - Güncelleme:
Konyaspor maçında 11'de kimler olacak? Okan Buruk için karar zamanı
ABONE OL

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23'üncü haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak.

Hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i belirlemeye çalışıyor.

Galatasaray'da kaleyi Uğurcan Çakır koruyacak.

Savunmanın sağında Sacha Boey'e, solunda Eren Elmalı'ya forma verilmesi bekleniyor. Stoper tandemini ise Wilfried Singo ve Abdülkerim Bardakcı oluşturacak.

Orta sahada Lucas Torreira-Gabriel Sara ikilisinin önünde Yunus Akgün'e görev verilmesi bekleniyor.

Kanatlarda sağda Leroy Sane, soldaysa Barış Alper Yılmaz yer alacak.

Galatasaray ileri uçtaysa Victor Osimhen ile gol arayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.