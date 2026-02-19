Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23'üncü haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak.
Hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i belirlemeye çalışıyor.
Galatasaray'da kaleyi Uğurcan Çakır koruyacak.
Savunmanın sağında Sacha Boey'e, solunda Eren Elmalı'ya forma verilmesi bekleniyor. Stoper tandemini ise Wilfried Singo ve Abdülkerim Bardakcı oluşturacak.
Orta sahada Lucas Torreira-Gabriel Sara ikilisinin önünde Yunus Akgün'e görev verilmesi bekleniyor.
Kanatlarda sağda Leroy Sane, soldaysa Barış Alper Yılmaz yer alacak.
Galatasaray ileri uçtaysa Victor Osimhen ile gol arayacak.