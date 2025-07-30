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Spor

Konyaspor, Marius Stefanescu'yu duyurdu

Süper Lig ekibi Konyaspor, 27 yaşındaki Rumen futbolcu Marius Stefanescu'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

AA30 Temmuz 2025 Çarşamba 14:40 - Güncelleme:
Konyaspor, Marius Stefanescu'yu duyurdu
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Rumen futbolcu Marius Stefanescu'yu kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sağ kanatta görev yapan 27 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, Avusturya'da kamp yapılan otelde gerçekleştirilen imza törenine futbolcunun yanı sıra futbol şube sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı'nın da katıldığı ifade edildi.

Ülkesinde Viitorul Cluj, Sepsi OSK formaları giyen Stefanescu, en son Steuau Bükreş takımında oynadı.

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