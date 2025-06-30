Konyaspor, Mücahit İbrahimoğlu'nu kadrosuna kattı

Konyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Konyaspor, Avusturya'nın Rapid Wien Kulübü'nde yetişen, kulübün alt yaş kategorilerinin hepsinde forma giyen orta saha oyuncusu Mücahit İbrahimoğlu ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Futbol şube sorumlularından Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Mücahit, takımımızda 14 numaralı formayı terletecek. Mücahit İbrahimoğlu'na hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.