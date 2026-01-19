İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2026 Pazartesi / 1 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2603
  • EURO
    50,4078
  • ALTIN
    6498.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Konyaspor, Muleka'nın golüyle 1 puanı kurtardı
Spor

Konyaspor, Muleka'nın golüyle 1 puanı kurtardı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor, sahasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede Konyaspor, 90+5. dakikada Muleka'nın golüyle 1 puanı kurtarırken iki ekip de galibiyet hasretini sürdü.

HABER MERKEZİ19 Ocak 2026 Pazartesi 19:03 - Güncelleme:
Konyaspor, Muleka'nın golüyle 1 puanı kurtardı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor, Eyüpspor'u konuk etti.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.

Mücadelede ilk yarı golsüz beraberlikle sonuçlanırken, Eyüpspor'un golünü 50. dakikada Metehan Altunbaş kaydetti. Konyaspor'a beraberliği getiren gol ise 90+5. dakikada Jackson Muleka'dan geldi.

Son iki lig maçında da üst üste mağlubiyet yaşayan İstanbul ekibi, bu beraberlikle birlikte puanını 14'e yükseltti ve 17. sırada yer aldı. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Konyaspor ise 18 puana ulaştı ve 13. sırada konumlandı.

Eyüpspor'da Orhan Ak'ın görevine son verilmesinin ardından yardımcı antrenörlükten teknik direktörlük görevine getirilen Atila Gerin, kupadaki Iğdır FK galibiyetinin ardından ligdeki ilk maçından 1 puanla ayrıldı.

Konyaspor'da Recep Uçar'ın ardından göreve getirilen Çağdaş Atan ise 7 maçta 3 mağlubiyet 4 beraberlik yaşadı ve galibiyetle tanışamadı.

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Eyüpspor ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoförü camdan fırlayıp kavgaya tutuştu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.