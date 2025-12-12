İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2025 Cuma / 22 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7001
  • EURO
    50,1285
  • ALTIN
    5872.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Konyaspor, Ndao ile yollarını ayırdı
Spor

Konyaspor, Ndao ile yollarını ayırdı

Konyaspor, futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Senegalli futbolcu Alassane Ndao'nun sözleşmesini feshetti.

AA12 Aralık 2025 Cuma 19:03 - Güncelleme:
Konyaspor, Ndao ile yollarını ayırdı
ABONE OL

Konyaspor'da "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan Senegalli futbolcu Alassane Ndao'nun sözleşmesi feshedildi.

Konyaspor'un 26 Ocak 2024'te renklerine bağladığı 29 yaşındaki Ndao, yeşil beyazlı formayla 65 maçta 9 gol ve 9 asist kaydetti.

Türkiye'de daha önce Fatih Karagümrük, İstanbulspor ve Antalyaspor'da da oynayan Ndao, bahis soruşturması kapsamında tutuklandı.

TÜMOSAN Konyaspor Kulübü, 5 Aralık'ta Senegalli futbolcu Ndao'nun sözleşmesini feshetmek için hukuki ve idari işlemin başlattığını duyurmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinde Ndao'nun sözleşmesinin feshedildiği görüldü.

  • Konyaspor
  • bahis soruşturması
  • futbolcu tutuklama

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.