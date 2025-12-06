İSTANBUL 20°C / 12°C
Spor

Konyaspor, Ndao'nun sözleşmesini feshetmek için süreci başlattı

Bahis oynadığı gerekçesiyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası kesinleşen Allasane Ndao için Konyaspor, hem kulüp disiplin yönetmeliği hem de sözleşme hükümleri kapsamında fesih sürecini başlattığını açıkladı.

6 Aralık 2025 Cumartesi 00:40
Konyaspor, Ndao'nun sözleşmesini feshetmek için süreci başlattı
ABONE OL

KONYA (AA) - TÜMOSAN Konyaspor, bahis oynadığı gerekçesiyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası verilen Senegalli futbolcu Allasane Ndao'nun sözleşmesini feshetmek için hukuki ve idari işlem başlattığını duyurdu.

Kulübün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Ndao'ya verilen cezanın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu kararıyla kesinleştiği belirtildi.

Tahkim Kurulu kararı uyarınca cezanın, Anayasa ve TFF talimatları çerçevesinde kesin ve bağlayıcı hale geldiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcunun eyleminin aynı zamanda suç teşkil ettiği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Kulübümüz, 2025-2026 sezonu Konyaspor Spor Kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Yönetmeliği ve futbolcu ile akdedilen profesyonel futbolcu sözleşmesinin ilgili hükümleri kapsamında, Tahkim Kurulunun onama kararının hemen sonrasında oyuncunun savunmasını istemiş, sözleşmesinin tek taraflı ve haklı sebeple tarafımızdan feshi için gerekli hukuki ve idari işlemleri başlatmıştır."

