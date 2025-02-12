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Spor

Konyaspor, Samsunspor maçına hız kesmeden hazırlanıyor

Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Samsunspor ile karşılaşacak olan Konyaspor maçın hazırlıklarını sürdürdü.

IHA12 Şubat 2025 Çarşamba 17:04 - Güncelleme:
Konyaspor, Samsunspor maçına hız kesmeden hazırlanıyor
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken, 10'a 10 oyun ve koşu çalışması ile sona erdi. Yeni transfer Morten Bjorlo, takımla ilk antrenmanına çıkarken, ilk bölümünü takımla daha sonra da Atletik Performans Antrenörü Serhat Sezgin eşliğinde çalıştı.

Antrenmanda Pedrinho yer alırken, Melih İbrahimoğlu ise fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam etti.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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