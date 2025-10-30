İSTANBUL 21°C / 12°C
Spor

Konyaspor-Samsunspor maçının biletleri satışta

Konyaspor ile Samsunspor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 11. hafta maçının biletleri satışa sunuldu.

30 Ekim 2025 Perşembe 15:55
Konyaspor-Samsunspor maçının biletleri satışta
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor, 2 Kasım Pazar günü saat 14.30'da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Samsunspor ile karşılaşacak. Müsabakanın biletleri, bugün saat 15.00 itibarıyla satışa sunuldu.

Mücadelenin bilet fiyatları şöyle:

Batı Üst VIP A-C: 3000 TL

Beysu Batı Alt B-F: 2000 TL

Beysu Batı Alt A-G: 1500 TL

Beysu Batı Üst B-C: 1300 TL

Beysu Batı Üst A-D: 1000 TL

Atiker Doğu Alt D: 1300 TL

Atiker Doğu Alt C-E: 800 TL

Atiker Doğu Üst D: 800 TL

Atiker Doğu Üst C-E: 640 TL

Kale Arkaları Alt: 250 TL

Kale arkaları Üst: 200 TL

Misafir Tribünü: 260 TL

