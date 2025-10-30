Konyaspor-Samsunspor maçının biletleri satışta

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor, 2 Kasım Pazar günü saat 14.30'da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Samsunspor ile karşılaşacak. Müsabakanın biletleri, bugün saat 15.00 itibarıyla satışa sunuldu.
Mücadelenin bilet fiyatları şöyle:
Batı Üst VIP A-C: 3000 TL
Beysu Batı Alt B-F: 2000 TL
Beysu Batı Alt A-G: 1500 TL
Beysu Batı Üst B-C: 1300 TL
Beysu Batı Üst A-D: 1000 TL
Atiker Doğu Alt D: 1300 TL
Atiker Doğu Alt C-E: 800 TL
Atiker Doğu Üst D: 800 TL
Atiker Doğu Üst C-E: 640 TL
Kale Arkaları Alt: 250 TL
Kale arkaları Üst: 200 TL
Misafir Tribünü: 260 TL