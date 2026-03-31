31 Mart 2026 Salı / 12 Ramazan 1447
Spor

Konyaspor, Samsunspor mesaisinde

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor deplasmanda ile karşılaşacak Konyaspor maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

AA31 Mart 2026 Salı 15:13 - Güncelleme:
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör Palut yönetimindeki antrenmanda futbolcular, savunma ve hücum organizasyonlarının ardından çift kale maç yaptı.

Samsunspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek yeşil-beyazlılarda teknik direktör İlhan Palut, karşılaşmadan puanla dönmeyle çalışacaklarını söyledi.

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamasında Palut, "Her maç ve puan önemli. En yüksek şiddetle mücadele etmeye ve iyi oyun oynamaya çalışacağız. Çok ihtiyacımız olan puanlara, puana sahip olup dönmeye çalışacağız." diye konuştu.

Palut, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na başarı diledi.

