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Spor

Konyaspor, Seçkin Özdil'le yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da kulüp menajeri Seçkin Özdil ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

AA15 Eylül 2020 Salı 12:14 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 12:14
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Kulüpten yapılan açıklamada, Özdil'in kariyer planlanması ve hedefleri doğrultusunda İttifak Holding Konyaspor'dan ayrılmak istediği belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüze 10 yıldan bu yana başarılı bir şekilde hizmet eden, hizmet süresi içinde aidiyeti, iş disiplini, profesyonelliği başta olmak üzere birçok konuda gece gündüz mesai mefhumu olmaksızın çalışan, kulübümüze büyük katkılar sağlayan, camiamızın da takdirini, sevgisini kazanmış Seçkin Özdil'e özverisi ve emekleri için teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Özdil'e kariyer planlamasında başarı dileklerinde bulunulan açıklamada, "Sayın Özdil'in, hedeflerine ulaşmasını canı gönülden temenni ediyoruz." denildi.

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