Konyaspor seriyi 5 maça çıkardı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 21. dakikada Blaz Kramer, 28. dakikada Jackson Muleka ve 90+2. dakikada Diogo Gonçalves kaydetti.
İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor'un ligde yenilmezlik serisi 5 maça çıktı.
Bu sonucun ardından Konyaspor, puanını 34'e yükseltti. Fatih Karagümrük, 20 puanda kaldı.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Konyaspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Eyüpspor'u konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada sol kanattan topla hareketlenen Babicka'nın ceza sahası içerisinden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Bahadır Güngördü'de kaldı.
21. dakikada Konyaspor öne geçti. Bardhi'nin pasında topla hareketlenen Kramer'in ceza sahası içerisinden şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
26. dakikada Bartuğ Elmaz'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Verde'nin şutunda, kaleci Bahadır Güngördü meşin yuvarlağı önledi.
28. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Kullanılan kornerde oluşan karambolde Jin-Ho Jo'nun topla buluşturduğu Muleka, ceza sahası içerisinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
44. dakikada Çağtay Kurukalıp'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Verde'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
50. dakikada Bardhi'nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan Kramer'in şutunda, kaleci Grbic meşin yuvarlağı önledi.
55. dakikada Fatih Karagümrük'ün ceza sahası dışından kazandığı serbest atışta topun başına geçen Bartuğ Elmaz'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
65. dakikada ceza sahası dışında meşin yuvarlakla buluşan Bardhi'nin şutunda savunmadan seken topu kontrol eden Muleka, şutunu çekti. Kaleci Grbic, meşin yuvarlağı önledi.
74. dakikada Jevtovic'in pasında topla hareketlenen Kramer'in ceza sahası içerisinden şutunda, kaleci Grbic meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+2. dakikada Konyaspor farkı 3'e çıkardı. Bjorlo'nun pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Gonçalves'in dönerek çektiği şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0.