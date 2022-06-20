İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2022 Pazartesi / 21 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3339
  • EURO
    18,2318
  • ALTIN
    1024.71
  • BIST100
    2514.87
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Konyaspor sezonu açtı! Abdülkerim Bardakçı...
Spor

Konyaspor sezonu açtı! Abdülkerim Bardakçı...

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 3. sırada bitiren Konyaspor, yeni sezon öncesinde hazırlıklarına başladı. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ismi anılan Abdülkerim Bardakçı takımdan ayrı olarak atletik performans antrenörü Gökhan Alaş gözetiminde çalıştı.

DHA20 Haziran 2022 Pazartesi 15:43 - Güncelleme:
ABONE OL

Türkiye'yi gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek Konyaspor, kamp çalışmaları için Konya'da Kayacık Tesisleri'nde bir araya geldi.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, mobilizasyon ve CORE çalışmalarıyla başladı. Dar alan oyunuyla devam eden antrenman, aerobik koşuyla sona erdi.

Antrenmana izinli olan futbolcular katılmazken; Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ismi anılan Abdülkerim Bardakçı da takımdan ayrı olarak atletik performans antrenörü Gökhan Alaş gözetiminde çalıştı.

Yeşil-beyazlı ekibin altyapısında forma giyen Azat Toprak, Mevlana Halis Erdoğdu, Abdülsamet, Oğuzhan Şahin Uzun, Çağdaş Şendur, Ataberk Karababa ve Ozan Özşen de A takımla birlikte yapılan idmanda yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.