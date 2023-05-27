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Spor

Konyaspor, Sivasspor'a hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Konyaspor maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

AA27 Mayıs 2023 Cumartesi 00:56 - Güncelleme:
Konyaspor, Sivasspor'a hazırlanıyor
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 30 Mayıs Salı günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Arabam.com Konyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetimindeki idman, salonda başladı.

Daha sonra sahada koşu ve şut çalışmasıyla devam eden antrenman, 7'ye 7 oyunla tamamlandı.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Konyaspor bu sezon çıktığı 33 resmi maçta 12 galibiyet, 13 beraberlik, 8 mağlubiyet alarak 49 puanla ligde 7. sırada bulunuyor. Son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

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