Konyaspor Süper Lig'de rekor peşinde

9 Ocak 2022 Pazar 14:38 - Güncelleme: 9 Ocak 2022 Pazar 14:38

Ligde gösterdikleri futbolla taraflı tarafsız futbolseverlerin beğenisini kazanan Konyaspor , sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.

Süper Lig'deki son dört maçını sırasıyla Fatih Karagümrük 4-1, Antaylaspor 1-0, Hatayspor 3-1, ve Beşiktaş 'ı 1-0 kazanan Konyaspor, Süper Lig tarihindeki en uzun galibiyet serisini yakalamak istiyor.

İlhan Palut'un en güvendiği oyuncuların başında gelen Ibrahim Sehic bu sezon Süper Lig'de en fazla kalesini gole kapatan kaleci oldu (8).

Deplasmanda çıktığı son Süper Lig maçında Kayserispor'a 3-0 yenilen Sivasspor, Ocak 2021'den bu yana üst üste iki dış saha mağlubiyeti almadı. Sivasspor bu sezon Süper Lig'de kalesinde en az gol beklentisi gören takım olurken (17.6 xGA), aynı zamanda rakiplerine en az net gol pozisyonu fırsatı tanıyan takım konumunda (20).