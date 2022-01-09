İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2022 Salı / 8 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,8252
  • EURO
    15,6998
  • ALTIN
    802.882
  • BIST100
    2044.59
Spor

Konyaspor Süper Lig'de rekor peşinde

Süper Lig 20. hafta mücadelesinde, 39 puan 17 averaj ile 2. sırada yer alan Konyaspor, 26 puan 6 averaj ile 12. sırada yer alan Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.

9 Ocak 2022 Pazar 14:38 - Güncelleme: 9 Ocak 2022 Pazar 14:38
ABONE OL

Ligde gösterdikleri futbolla taraflı tarafsız futbolseverlerin beğenisini kazanan Konyaspor , sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.

Süper Lig'deki son dört maçını sırasıyla Fatih Karagümrük 4-1, Antaylaspor 1-0, Hatayspor 3-1, ve Beşiktaş 'ı 1-0 kazanan Konyaspor, Süper Lig tarihindeki en uzun galibiyet serisini yakalamak istiyor.

İlhan Palut'un en güvendiği oyuncuların başında gelen Ibrahim Sehic bu sezon Süper Lig'de en fazla kalesini gole kapatan kaleci oldu (8).

Deplasmanda çıktığı son Süper Lig maçında Kayserispor'a 3-0 yenilen Sivasspor, Ocak 2021'den bu yana üst üste iki dış saha mağlubiyeti almadı. Sivasspor bu sezon Süper Lig'de kalesinde en az gol beklentisi gören takım olurken (17.6 xGA), aynı zamanda rakiplerine en az net gol pozisyonu fırsatı tanıyan takım konumunda (20).

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.