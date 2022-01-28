İSTANBUL 5°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2022 Cuma / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Konyaspor transferde gaza bastı: 2 imza birden
Spor

Konyaspor transferde gaza bastı: 2 imza birden

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Yeşil-beyazlılar, Çaykur Rizespor'da forma giyen Alberk Koç ve TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da forma giyen Uğurcan Yazğılı'yı renklerine bağladı.

AA28 Ocak 2022 Cuma 20:45 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 20:45
ABONE OL

İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor'da forma giyen Alberk Koç ve TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da forma giyen Uğurcan Yazğılı'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeşil-beyazlı kulüp, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza töreniyle Alberk Koç ve Uğurcan Yazğılı'yı renklerine bağladı.

Açıklamada, Alberk Koç'un sezon sonuna kadar kiralandığı ve oyuncunun 70 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

Öte yandan TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da forma giyen 22 yaşındaki Uğurcan Yazğılı ile de 3.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Oyuncunun 24 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.