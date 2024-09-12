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Spor

Konyaspor transferi duyurdu

Konyaspor, defans oyuncusu Riechedly Bazoer'i kadrosuna kattı. Konyaspor oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

12 Eylül 2024 Perşembe 00:11 - Güncelleme:
Konyaspor transferi duyurdu
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor, Riechedly Bazoer'i Transfer ettiğini açıkladı.

Tümosan Konyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Konyaspor'umuz, defans oyuncusu Riechedly Bazoer ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Stadyumumuzda yer alan Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Futbol Şube Sorumlularımızdan Erkut Çağlar Çelik hazır bulundu. PSV alt yapısından çıkan ve Hollanda Milli Takım formasını da giyen tecrübeli futbolcu, AZ Alkmaar, Vitesse, VfL Wolfsburg, FC Utrecht, FC Porto, Ajax takımlarında forma giydi. Bazoer, takımımızda 20 numaralı formayı terletecek."

İmza töreninin ardından konuşan Bazoer, "Konyaspor'un bana olan ilgisi beni çok memnun etti. Kulüp olarak umarım güzel bir sezonu geride bırakırız. Taraftarımızın bizi her zaman destekleyeceğini biliyorum. Onları alacağımız galibiyetlerle mutlu edeceğiz." dedi.

Geçen sezon AZ ile 42 maça çıkan Bazoer, 2 asist yaptı.

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