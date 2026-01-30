İSTANBUL 13°C / 6°C
Konyaspor U19 Takımı, İstanbul'da kaza yaptı

Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan otobüs TEM Otoyolu'nda kaza yaptı. Otobüs şoförü ve 2 futbolcu yaralandı.

30 Ocak 2026 Cuma 16:05
Konyaspor U19 Takımı, İstanbul'da kaza yaptı
Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan otobüs TEM Otoyolu'nda kaza yaptı. Otobüs şoförü ve 2 futbolcu yaralandı.

Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan kulüp otobüsü Samandıra Kavşağı'nda kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri otobüste sıkışan şoförü kurtarmak için çalışma başlattı. Otobüs şoförü ve 2 futbolcunun yaralandığı kazada TEM Otoyolu'nda 2 şerit trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Konyaspor'dan açıklama:

"Beşiktaş deplasmanı için İstanbul'a hareket eden U19 takımımızı taşıyan otobüsümüz bir trafik kazası geçirmiştir. Kaza sonrası araçta bulunan antrenörlerimiz, futbolcularımız ve destek ekibimizin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilmiştir."

