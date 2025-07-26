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Spor

Konyaspor, yeni sezon mesaisine devam ediyor

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam ediyor.

IHA26 Temmuz 2025 Cumartesi 15:46 - Güncelleme:
Konyaspor, yeni sezon mesaisine devam ediyor
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Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Al Shahania SC ile oynanan hazırlık karşılaşmasında 11'de başlayan futbolcular, 7'ye 3 oyun ve aktif dinlenme ile antrenmanı tamamladı. Maça sonradan dahil olan futbolcular ise çift kale maçın ardından yapılan gol çalışması ile antrenmanı sonlandırdı.

Yeşil-beyazlı ekip, günün ikinci antrenmanını TSİ 19.30'da yapacak.

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