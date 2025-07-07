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Spor

Konyaspor, Yhoan Andzouana transferini duyurdu

Süper Lig ekibi Konyaspor, Kongolu sağ bek oyuncusu Yhoan Andzouana'yı 3 yıllığına kadrosuna kattı.

IHA7 Temmuz 2025 Pazartesi 12:06 - Güncelleme:
Konyaspor, Yhoan Andzouana transferini duyurdu
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Konyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, Slovakya'nın DAC Dunajska Streda kulübünde forma giyen sağ bek Yhoan Andzouana'yı 3 yıllığına renklerine bağladı. Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı da hazır bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Andzouana, takımımızda 23 numaralı formayı giyecek. Yhoan Andzouana'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Fransız ekibi Monaco'nun alt yapısında yetişen Andzouana, sırasıyla CF Peralada, Girona, KSV Roeselare ve DAC Dunajska Streda kulüplerinde top koşturdu.

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