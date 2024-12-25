Konyaspor yönetimi Olağanüstü Genel Kurul kararı aldı

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da Olağanüstü Genel Kurul kararı alındı. Yeşil beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, bu akşam yapmış olduğu toplantıda Olağanüstü Genel Kurul kararı almıştır" ifadeleri yer aldı.

İşte Konyaspor'un açıklaması;

Yönetim kurulumuz, bu akşam yapmış olduğu toplantıda Olağanüstü Genel Kurul kararı almıştır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın gündemi, tarihi, yeri ve saati daha sonra ilan edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.