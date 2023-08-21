Konyaspor'a Danimarkalı kanat takviyesi

Tümosan Konyaspor, Danimarka'nın Aalborg takımının 26 yaşındaki sağ kanat hücumcusu Louka Prip ile sözleşme imzaladı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde, Konyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Güzel de yer aldı.

2+1 yıllık mukavele imzalayan Louka Prip, yeşil beyazlı takımda 11 numaralı formayı giyecek.

YENİ SEZONA 4 MAÇTA 3 ASİSTLE BAŞLADI

Danimarkalı futbolcu, 2023 - 24 sezonunda Aalborg ile şu ana kadar çıktığı 4 karşılaşmada 3 asistle oynadı. Geçtiğimiz sezon ise 39 maçta 4 gol atan Prip, 5 de asist yaptı.