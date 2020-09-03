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Spor

Konyaspor'a dayanıklılık testi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Konyaspor'da, oyuncular dayanıklılık koşu testine tabi tutuldu.

AA03 Eylül 2020 Perşembe 15:55 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 15:55
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Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına sabah yapılan dayanıklılık testiyle devam etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen teste, ülke milli takımlarında bulunan oyuncular katılmadı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan çalışmada 4 gruba ayrılan futbolcular, saha içerisine kurulan parkurda 4 seri üzerinden 1000 metre dayanıklılık koşusu yaptı.

Yeşil-beyazlı ekibin sabah çalışması açma germe hareketleriyle sona erdi.

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