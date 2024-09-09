İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Eylül 2024 Pazartesi / 6 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0456
  • EURO
    37,6713
  • ALTIN
    2730.64
  • BIST100
    9783.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Konyaspor'a Hollandalı stoper

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala gaza basan Konyaspor, Hollanda ekibi AZ Alkmaar forması giyen Riechedly Bazoer ile anlaştı. Hollandalı stoperin yeşil beyazlı ekiple 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

9 Eylül 2024 Pazartesi 11:04 - Güncelleme:
Konyaspor'a Hollandalı stoper
ABONE OL

Transfer döneminin son günleri yaklaşırken Konyaspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Yeşil beyazlıların, AZ Alkmaar forması giyen Riechedly Bazoer ile anlaştığı ileri sürüldü.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Hollanda gazetesi De Telegraaf'ın haberine göre; Alkmaar'da bu sezon forma giyme şansı düşen Bazoer, Konyaspor'a transfer oluyor. Takım arkadaşlarına veda eden Hollandalı stoperin, yarın sağlık muayenesinden geçmek ve Konyaspor'a transferini tamamlamak için Türkiye'ye geleceği belirtildi. 27 yaşındaki futbolcunun muayene sonuçlarının olumlu çıkması halinde yeşil beyazlı kulüple 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

68 MAÇTA 2 ASİST

2022 yılında Vitesse'den bonservis bedeli ödenmeden AZ Alkmaar'a transfer olan Riechedly Bazoer, Hollanda ekibinde 68 maça çıktı ve 2 asist yaptı. PSV Eindhoven altyapısından yetişen Bazoer'in kariyerinde Ajax, Wolfsburg, Porto ve Utrecht gibi takımlar da bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.