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Spor

Konyaspor'a tek gol yetti

Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki maçta kazanan 1-0'lık skorla Konyaspor oldu.

Haber Merkezi12 Nisan 2025 Cumartesi 18:04 - Güncelleme:
Konyaspor'a tek gol yetti
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Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki maçta kazanan 1-0'lık skorla Konyaspor oldu.

Ev sahibi Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 24. dakikada Blaz Kramer attı.

HASRET 10 MAÇA YÜKSELDİ

Konyaspor, bu sonuçla birlikte ligde bir hafta aradan sonra kazandı. Göztepe'nin ise ligdeki galibiyet hasreti 10 maça yükseldi.

Bu sonucun ardından Konyaspor, ligde 37 puana yükseldi. Göztepe, 39 puanda kaldı.

Konyaspor, gelecek hafta Hatayspor deplasmanına gidecek. Göztepe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

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