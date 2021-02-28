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Spor

Konyaspor'da 4 sakat var

Medipol Başakşehir maçına hazırlanan İttifak Holding Konyaspor'un bugünkü antrenmanına, tedavilerine devam edilen Musa Çağıran, Volkan Fındıklı, Marin Anicic ve Alper Uludağ katılmadı.

DHA28 Şubat 2021 Pazar 13:28 - Güncelleme: 28 Şubat 2021 Pazar 13:28
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Spor Toto Süper Lig'de 28'inci hafta maçında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak İttifak Holding Konyaspor, hazırlık antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekipte Musa Çağıran, Volkan Fındıklı, Marin Anicic ve Alper Uludağ'ın tedavileri sürüyor.

Süper Lig'in 28'inci haftasında 3 Mart Çarşamba günü saat 16.00'da Başakşehir'e konuk olacak olan Konyaspor çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenmana, tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Musa Çağıran, Volkan Fındıklı, Marin Anicic ve Alper Uludağ katılmadı. Gaziantep FK ile karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen Konyasporlu oyuncular, yenileme çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular da ısınma hareketleri ve pas çalışması ile başlayan antrenmanı toplu oyunla devam ettirdi. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

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