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Spor

Konyaspor'da 5 eksik

Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdüren Konyaspor'da, tedavilerine devam edilen Hadziahmetovic, Anicic, Kravets ve Volkan antrenmana katılmazken, Uğur Demirok da takımdan ayrı çalıştı.

DHA27 Ekim 2020 Salı 10:34 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 10:34
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İttifak Holding Konyaspor, ligde bu hafta oynayacağı Medipol Başakşehir maçı için hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşil-beyazlı ekip Süper Lig'in 7'nci haftasında pazar günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde maça hazırlanan Konyaspor'da, tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Hadziahmetovic, Anicic, Kravets ve Volkan antrenmana katılmazken, Uğur Demirok da takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Core ısınma ile başlayan antrenman, pas çalışması ve minyatür kalede toplu oyunla devam etti. İdman, çift kale maç ve koşuyla sona erdi.

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