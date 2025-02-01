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Spor

Konyaspor'da 6 maçlık galibiyet hasreti sona erdi: Böyle devam edersek sonuçlar gelecektir

Trendyol Süper Lig'de 6 maç sonra galibiyetle tanışan TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası ve ligde çıkışını sürdürmek istiyor. Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, 'Bu maçlara baktığımız zaman güzel bir futbol vardı. Takımın oyunundan memnunduk. Sonunda güzel oyunun neticesini bu hafta aldık. Sıralama açısından da önemli bir haftaydı, 24 puana çıktık. Bu oyunla yavaş yavaş yukarıya doğru tırmanma eğilimi göstereceğimizi düşünüyoruz.' dedi.

AA1 Şubat 2025 Cumartesi 11:12 - Güncelleme:
Konyaspor'da 6 maçlık galibiyet hasreti sona erdi: Böyle devam edersek sonuçlar gelecektir
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Son galibiyetini 30 Kasım'da Adana Demirspor deplasmanında 1-0'lık skorla alan yeşil-beyazlılar, son 6 maçta 3 yenilgi, 3 beraberlik yaşadı.

Evinde 4 maç sonra galibiyetle tanışan Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında karşılaştığı Sipay Bodrum FK karşısında aldığı 3-1 galibiyetle taraftarının yüzünü güldürdü.

- "BÖYLE DEVAM EDERSEK SONUÇLAR DA GELECEKTİR"

Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, AA muhabirine, son haftalarda oynadıkları oyunu galibiyetle sonuçlandıramadıklarını söyledi.

Taraftarın önünde de son haftalarda 3 puan alamadıklarını anımsatan Kaymak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu maçlara baktığımız zaman güzel bir futbol vardı. Takımın oyunundan memnunduk. Sonunda güzel oyunun neticesini bu hafta aldık. Sıralama açısından da önemli bir haftaydı, 24 puana çıktık. Bu oyunla yavaş yavaş yukarıya doğru tırmanma eğilimi göstereceğimizi düşünüyoruz. Şimdi haftaya Kayserispor maçı var. Hafta içi de yine Eyüpspor ile kupa maçı var. Bunun işaretini veriyorduk. Futbol güzel ama istediğimiz sonuçlara ulaşamadık. Böyle devam edersek sonuçlar da gelecektir. Takım da tamamen oturdu. Futbolcuların aralarındaki diyalogları gayet güzel. UEFA'ya gitmenin yolu Ziraat Türkiye Kupası. İnşallah orada da yolumuza devam edeceğiz. Güzel bir sonuç, sevinçliyiz."

Kaymak, galibiyet sonrası soyunma odasında büyük coşku ve sevinç yaşandığını belirterek, 6 hafta sona gelen galibiyetin takıma büyük moral olduğunun altını çizdi.

Forvet oyuncusu Kramer'in attığı 2 golle takımına katkı sağladığını söyleyen Kaymak, "Saçlarını boyattı, golleri atmaya başladı. İnşallah devamı gelecektir." diye konuştu.

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