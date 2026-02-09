İSTANBUL 11°C / 5°C
Spor

Konyaspor'da Alanyaspor hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak Konyaspor maçın hazırlıklarına başladı.

Konyaspor'da Alanyaspor hazırlıkları başladı
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde Kayacık Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core ısınma ile başladı. Göztepe maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, salonda yenileme çalışması gerçekleştirdi. Sahada rondo ve bitiricilik ile devam eden antrenman, topla oyun ile sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, 11 Şubat Çarşamba günü saat 13.00'te yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.

