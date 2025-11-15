İSTANBUL 17°C / 9°C
  Konyaspor'da Antalyaspor hazırlıkları sürüyor
Spor

Konyaspor'da Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Konyaspor'da maçın hazırlıkları sürdü.

15 Kasım 2025 Cumartesi 16:28
Konyaspor'da Antalyaspor hazırlıkları sürüyor
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana; milli takımlarda bulunan futbolcular Deniz Ertaş, Melih Bostan ve Enis Bardhi katılmadı. Isınma ve pas çalışması ile başlayan antrenman, 8'e 8 oyun ile devam etti. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

