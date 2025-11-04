İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2025 Salı / 14 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0885
  • EURO
    48,5448
  • ALTIN
    5399.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Konyaspor'da Çağdaş Atan dönemi

Recep Uçar ile yollarını ayıran Konyaspor, son olarak Başakşehir'i çalıştıran Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Haber Merkezi4 Kasım 2025 Salı 01:19 - Güncelleme:
Konyaspor'da Çağdaş Atan dönemi
ABONE OL

Konyaspor'da Samsunspor mağlubiyeti sonrasında Teknik Direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı.

Konyaspor'dan yapılan açıklamada;

"Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Sayın Atan'ın Salı günü akşam saatlerinde Konya'da olması beklenmektedir. Prensip anlaşmasının nihayete ermesi ve gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından, Çarşamba günü takımımızla ilk antrenmanına çıkması planlanmaktadır.

Sürecin resmiyete kavuşmasının ardından detaylı açıklama yapılacaktır.

Saygılarımızla." ifadelerine yer verildi.

Çağdaş Atan daha önce Alanyaspor, Kayserispor ve Başakşehir'i çalıştırmıştı.

45 yaşıdaki çalıştırıcı 2017-2018 sezonunda Konyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın'ı ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.