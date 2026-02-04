İSTANBUL 13°C / 6°C
  Konyaspor'da Çağdaş Atan dönemi sona erdi
Spor

Konyaspor'da Çağdaş Atan dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı. 45 yaşındaki çalıştırıcı 6 Kaısm 2025'te takımın başına getirilmişti.

4 Şubat 2026 Çarşamba 18:26
Konyaspor'da Çağdaş Atan dönemi sona erdi
ABONE OL

Konyaspor Teknik Direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon aldığı kötü sonuçlarla alt sıralarda yer alan Konyaspor'da bir ayrılık yaşandı.

Ligde son oynanan maçta Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan yeşil-beyazlılar, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrılması kararı aldı.

Çağdaş Atan, Süper Lig'de Konyaspor'un başında çıktığı 9 maçta 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Konyaspor bu maçlarda 6 gol atarken, kalesinde ise 15 gol gördü. Çağdaş Atan'ın Konyaspor'u Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Muş Spor'u 4-1 mağlup etti. Grup maçlarında ise Antalyaspor'u 1-0, Bodrum FK'yı da 2-1 mağlup etti.

