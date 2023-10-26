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  • Konyaspor'da Dirk Kuyt sesleri! Başkan bizzat açıkladı
Spor

Konyaspor'da Dirk Kuyt sesleri! Başkan bizzat açıkladı

Konyaspor'da yeni teknik direktör adayları konuşulmaya devam ediyor. Listenin başında daha önce ülkemizde Fenerbahçe forması giyen Dirk Kuyt bulunuyor. Başkan Fatih Özgökçen yaptığı açıklamada, 'Kuyt ile ilgili bazı tereddütlerimiz var. Alternatiflerden birisi ancak anlaşma yok.' sözlerini sarf etti.

26 Ekim 2023 Perşembe 15:29 - Güncelleme:
Konyaspor'da Dirk Kuyt sesleri! Başkan bizzat açıkladı
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Yeni teknik direktörünü belirleme noktasında acele etmeyen Konyaspor'da gündeme tanıdık bir isim daha eklendi.

Konyaspor, ülkemizde daha önce Fenerbahçe'de futbol oynamış ve son olarak ADO Den Haag'ı çalıştırmış Dirk Kuyt'u gündemine aldı.

Konya'nın yerel gazetelerinden Konya'nın Sesi'nin haberine göre, 43 yaşındaki Kuyt ile ilk görüşmeyi Sportif Direktör Ali Çamdalı gerçekleştirdi.

BAŞKAN GÖRÜŞMEYİ AÇIKLADI

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen yaptığı açıklamada, "Kuyt ile ilgili bazı tereddütlerimiz var. Alternatiflerden birisi ancak anlaşma yok. Kafamızdaki modeli nasıl Konyaspor'da uygularız onu düşünüyoruz. İsmi açıklanmayan başka bir alternatif daha var." ifadelerini kullandı.

Futbolculuk döneminde Fenerbahçe'de üç sezon top koşturan Hollandalı yıldız 37 gol atma başarısı göstermişti. Kariyerini Feyenoord'da bitirerek ülkesi Hollanda'da teknik direktörlük hayatına başlayan Kuyt, Quick Boys kulübünde yardımcı antrenör olarak görev aldı. Ardından Feyenoord U19 takımının başında 48 maça çıkan 43 yaşındaki çalıştırıcı 1.54 puan ortalaması ile görevinden ayrıldı. Daha sonra Hollanda 2.Lig ekibi ADO Den Haag'ın başına geçen Kuyt, çıktığı 17 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak görevinden ayrıldı.

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