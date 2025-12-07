İSTANBUL 13°C / 9°C
Spor

Konyaspor'da Fenerbahçe mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Konyaspor maçın hazırlıklarına başladı.

7 Aralık 2025 Pazar 14:09
Konyaspor'da Fenerbahçe mesaisi başladı
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. 4'e 4 ve 5'e 5 oyun ile devam eden antrenman, koşu ile tamamlandı. Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de forma giyen futbolcular, salonda yenileme çalışması yaptı. Antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışan Marko Jevtovic, daha sonra takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam etti.

Yeşil-beyazlı ekip, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına 10 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'de yapacağı antrenman ile devam edecek.

