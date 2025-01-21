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Spor

Konyaspor'da Galatasaray mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Konyaspor maçın hazırlıklarına başladı.

IHA21 Ocak 2025 Salı 17:32 - Güncelleme:
Konyaspor'da Galatasaray mesaisi başladı
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan fitness çalışmasıyla başladı. Kasımpaşa maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular 5'e 2'nin ardından yenileme çalışması ile antrenmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise idmanı pas oyunu ve yarı sahada çift kale maç ile sürdürü. Antrenman, gol çalışması ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.

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