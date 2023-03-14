Konyaspor'da Galatasaray mesaisi sürüyor

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra oyuncular 5'e 2 pas çalışması yaptı. İdman, çift kale maç ile sona erdi.

Yeşil-beyazlı takım, yarın yapacağı antrenman ile çalışmalarına devam edecek. Antrenmanın ilk bölümü basına açık olacak.

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 24 maça çıkan Konyaspor, bu karşılaşmalardan 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 31 puanla 8. sırada yer aldı.