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Spor

Konyaspor'da Galatasaray mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 26. haftasında evinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Konyaspor'da maçın hazırlıkları devam etti.

IHA14 Mart 2023 Salı 18:08 - Güncelleme:
Konyaspor'da Galatasaray mesaisi sürüyor
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Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra oyuncular 5'e 2 pas çalışması yaptı. İdman, çift kale maç ile sona erdi.

Yeşil-beyazlı takım, yarın yapacağı antrenman ile çalışmalarına devam edecek. Antrenmanın ilk bölümü basına açık olacak.

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 24 maça çıkan Konyaspor, bu karşılaşmalardan 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 31 puanla 8. sırada yer aldı.

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