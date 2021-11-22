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Spor

Konyaspor'da Gaziantep FK maçı mesaisi başladı

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Konyaspor, maçın hazırlıklarına başladı.

AA22 Kasım 2021 Pazartesi 18:48 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 18:48
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İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenileme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Topla oyun ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, tempolu koşu ve çift kale maç ile sona erdi.

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