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Spor

Konyaspor'da hakem tepkisi! ''Bundan sonraki maçları da Ali Şansalan yönetsin''

İttifak Holding Konyaspor Genel Sekreteri Sertaç Tuza, Çaykur Rizespor maçını yöneten hakem Ali Şansalan'a tepki gösterdi.

AA10 Nisan 2022 Pazar 10:57 - Güncelleme: 10 Nisan 2022 Pazar 10:57
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 yenilen İttifak Holding Konyaspor da Genel Sekreter Sertaç Tuza, "Bundan sonraki başarımızın bu şekilde gölgelenmesi devam edecekse, saha içerisinde ve saha dışarısında bu şekilde kararlar alınacaksa, bizim kulüp olarak isteğimiz bundan sonraki maçların da Ali Şansalan tarafından yönetilmesidir." dedi.

Tuza, yaptığı açıklamada, ligin 32 haftasında da sahadaki mücadelenin içinde kalmak için her şeyi yaptıklarını belirtti.

Çaykur Rizespor ile oynanan maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tuza şunları söyledi:

"Deplasmanda oynadığımız maçta takımımıza, oyuncularımıza, saha içerisinde ve saha dışında oynanan tiyatro tüm spor kamuoyunun gözleri önüne serilmiştir. Ali Şansalan'ın bu zamana kadarki yönetmiş olduğu maçlarda takımımıza, oyuncularımıza göstermiş olduğu kararlar ortadadır. İlk yediğimiz goldeki ofsayt pozisyonunun VAR'a gitmemesi, oyuncumuzun 69. dakikada kırmızı kartla dışarda kalması maçın kırılma anlarındandır. Bazı taraflar bizi saha dışarısına atarak elinden gelen her şeyi yapmaktadırlar. Bundan sonraki başarımızın bu şekilde gölgelenmesi devam edecekse, saha içerisinde ve saha dışarısında bu şekilde kararlar alınacaksa, bizim kulüp olarak isteğimiz bundan sonraki maçların da Ali Şansalan tarafından yönetilmesidir."

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